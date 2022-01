Un merecido campeonato para Charros

audima

Para Jaime Blancarte, durante mucho tiempo compañero de trinchera, hombre de beisbol, de los buenos, el mensaje de solidaridad, de ánimo, de lucha. No ha caído el out 27, Jaime, aún hay muchos innings por recorrer.

JUSTICIA.- Concluyó la temporada 2021-2022 de la Liga Mexicana del Pacífico, teniendo como resultado la obtención del campeonato para los Charros de Jalisco. Un cetro ganado con toda justicia, muy merecido, y que de alguna manera hizo valer la lógica. Siete juegos para recordar de una serie titular ante los Tomateros, que resultó muy emocionante, muy disputada y que, en términos generales, puede decirse que fue bien jugada. Tras el desenlace, lo obvio, lo esperado, con el anticipado desahogo de la pasión contenida, con las redes sociales explotando incluso en la ilógica de los análisis a destiempo, con las malas intenciones reflejadas y el fanatismo a ultranza que ciega a todo lo que sea del color del equipo favorito. Lo que para nosotros queda claro es que en ese juego 7 se reveló con intensidad lo que fue el rol regular: los Charros jugando con ese rostro e intenso que los hizo ver muy bien en la temporada, y los Tomateros siendo el equipo irregular, tirando a mediano, que llegó “de panzazo” a la postemporada. Y es que esa tarde-noche del 22 de enero, nadie la ganaba a Brennan Bernardino, lanzó para hacer campeón a los Charros.

EVOCACIÓN.- Triste coincidencia, el día del juego 7 de la serie final fue fecha en que se conmemoraba el sexto aniversario del fallecimiento de don Juan Manuel Ley, el Tomatero número 1 en la historia de la franquicia. Vamos, el arquitecto que diseñó y moldeó a este club, el constructor de su grandeza. Y en el recuerdo, sexto juego de la final contra Naranjeros, celebrado en Hermosillo en enero de 1995. Triunfo local para obtener el cetro, obvia tristeza guinda. Bajó don Juan Manuel al dogout de su equipo, se despidió de mano de todos sus jugadores, agradeciendo el esfuerzo, para luego, sin avisarle a nadie, encaminarse al vestidor visitante y felicitar personalmente al mánager Derek Bryant y los jugadores. “Ya regresaremos”, dijo cabizbajo el empresario. Y en enero de 1996, los Tomateros serían los campeones. Tiempos traen tiempos.

“CONFESIONES”.- No faltó que apareciera el falsario que aprovechara los tiempos de la serie final de la LMP para hacerse pasar por “personaje” que todo lo ha visto. Invocó recuerdo que, según él, “están marcados por la historia”. Falsario y lleno de deshonestidad, la misma que presuntamente reveló en su momento. Bueno sería que revelara los tiempos en que empezó a sobornar para construir su imagen, de los beneficios obtenido a cambio del sinnúmero de chantajes urdidos en hacer creer de su “devoción” al deporte y bajo la cual continúa embaucando incautos. De eso, ni una palabra. Pesa la cachaza.

CARIBEÑO.- Como siempre, aparecen quienes descalifican que el cuadro monarca de la LMO atraiga refuerzos con miras a lo que será su participación en la Serie del Caribe, tarea que se hace conjuntamente con el mánager campeón y la propia liga. Este año no es la excepción, aparecen quienes “lamentan” que los ganadores del cetro llamen a muchos refuerzos, otros que lamenten algunos llamados y otros que la liga no les pague el viaje. Se dio a conocer el róster oficial de Charros, que en Santo Domingo serán México (llora, socio de Capone) y no hay duda que se llamó a lo más distinguido de lo disponible, que no todos pueden y quieren.

La suerte está echada. ¡Suerte!