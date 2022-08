¿Por qué escribimos? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene hacerlo? No hay una respuesta definitiva. Para mí, escribir es palpar con letras una idea, una historia, un relato, una crónica. Escribir es como armar un rompecabezas.

Escribir es hablar en soledad con la hoja en blanco. Escribir es tejer mundos fantásticos. Escribir es mostrar la complejidad del pensamiento humano con palabras. Escribir sensibiliza el alma tras capturar el sentimiento en las letras, uno escribe para contar lo que merece ser contado, así lo dictamina la intuición, nos invita a sentarnos y teclear en la máquina de escribir. Porque la literatura es un arte que nos transporta a otros lugares, otras culturas, otras tradiciones.

Desde aquí, en el escritorio se inventan las historias, se enmarcan las grandes hazañas, las grandes tragedias, el viaje del héroe, la primera vez que uno se enamora, desamor, aventura, los poemas, las canciones, los guiones. He ahí la belleza de las palabras y su gran poder, son los cimientos, edifican nuestros pensamientos y sentimientos, a las ideas, al silencio, a lo inexplicable.

Se tejen imágenes con las palabras. Porque escribir nos salva del absurdo de nuestra existencia. Me da miedo imaginar un futuro donde se ignore el arte, donde no haya reflexión y diálogo por las ideas. Es triste pensar que el arte no importa, un fatal error.

Al igual que los números, las estadísticas, las matemáticas, las ciencias, la medicina, la ingeniería, sí, son importantes, el arte también lo es; es la huella que deja el ser humano ante el paso del tiempo y permanece en el recuerdo colectivo, nos acaricia el alma, nos rompe, nos ilusiona, nos inspira, nos eleva a un lugar recóndito, nos recuerda que estamos vivos. Porque imaginamos. Porque decidimos contar. Porque se enmarcan los sueños. Porque somos humanos, y surge en nosotros la necesidad de expresar y escuchar.