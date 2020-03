Lavador de platos

Nota: Este artículo se publicó en el periódico Noroeste de Culiacán el 25 de diciembre de 2000. (Hace 19 años), con lo que demuestro con este testimonio que desde entonces son feminista. Tom Peters, el gran gurú de los negocios modernos, afirma, con pruebas en la mano, que “las mujeres son más inteligentes que los hombres”. Afirmación que sustenta en las pruebas que obtuvo en un estudio que realizó en la década de los 80, cuyos resultados los plasmó en una curva llamada “campana de Gauss”, en la cual se observa que los coeficientes de inteligencia de los hombres se cargan en los extremos de dicha curva. Lo que quiere decir, que o son muy inteligentes, al grado de caer en la genialidad, o de plano caen en el otro extremo, que corresponde a la imbecilidad. O lo que es el mismo: ¡O son tontos o son genios! También encontró el señor Peters que, de los primeros, existimos muchos y de los segundos hay muy pocos. La media fue contundente a favor de las mujeres, lo cual marca un alto índice de inteligencia, que favorece notablemente al sector femenino.

Todo esto lo dice don Thomas en su libro El Círculo de la Innovación, agregando entre otras muchas cosas que las mujeres son las que gobiernan en la economía de los hogares, ya que el 75.2% de las encuestadas ganan más dinero que sus maridos. Aclarando que estos datos se encontraron en los Estados Unidos. En México no tenemos un estudio sobre el particular, o si lo hay no lo conozco. Sin embargo, se puede inferir que estos datos pueden extrapolarse, proporcionándonos así un conocimiento más o menos bueno de lo que pudiera existir en nuestro país. Otro dato que causa sorpresa es que las mujeres compran el 51% de los neumáticos que se venden en el país vecino, actividad que supuestamente corresponde al “llamado” sexo fuerte. ¿Cómo la ve?

No conforme con lo anterior, el señor Peters, y para que la investigación tuviera cobertura mundial, se fue a Australia, y encontró que los porcentajes de decisiones que toman las mujeres australianas son: Equipamiento del hogar, 94%, vacaciones, 92%, vivienda, 91%, elección de una nueva cuenta bancaria, 89% y cobertura médica, 88%, rubros que representan el gran grueso de la vida matrimonial, entonces ¿el hombre para qué sirve?

En la página 426 del libro mencionado nuestro querido “gurú” afirma: ¡Las mujeres son mejores gerentes que los hombres! Las pruebas existen y son impactantes.

Inclusive lo sostienen y lo aceptan la gran mayoría de los ejecutivos y ejecutivas a nivel mundial.

Este estudio, como es de esperarse, se realizó con la idea empresarial de saber quién es el que decide al momento de comprar. Para que los responsables de las ventas en los negocios sepan a quién “chiquear”. Ventas que de acuerdo con estos datos, la atención debe estar dirigida principalmente a la mujer, ¡ya que ellas son las que mandan!, lo quiera o no el “sexo fuerte”.

Es lógico que, como buen “macho” mexicano que soy, me resisto a aceptar los datos de este “gringo hablador”, que creo no está bien enterado de lo que pasa en Sinaloa. Asunto que pienso tratar más a fondo una vez que termine de lavar los platos. Con permiso.