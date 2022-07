En el año de 1997 me encontré un libro en una librería de Monterrey, cuyo título y subtítulo me causaron una serie de sentimientos profundos. El primero fue de sorpresa: ¿Qué es una fregonería? Sobra decir que no encontré en el diccionario ninguna respuesta y, mucho pedir, instrucciones de cómo se cultiva. Además me sentí ignorante y deseoso de leerlo.

Y, por si fuera poco, tiene un tercer subtítulo: Filosofía de la acción. Ahora, creo que es pertinente hacernos la pregunta: ¿Qué se entiende por cultivar tu fregonería? En el sentido aquí utilizado, la palabra fregonería no pertenece al idioma español clásico y por ello merece una explicación previa. El verbo fregar quería y quiere decir todavía, inclinarse sobre el piso y con un estropajo y agua se frota hasta hacerlo brillar. Recordemos la novela de Miguel de Cervantes La ilustre fregona.

La heroína, Constancia, era ilustre fregona porque le sacaba lustre a las llaves de plata; por resultar heredera terminó como “la ilustre fregona”. Así, pues, ya cargando con toda esta sarta de conocimiento por descubrir, saberlo y entenderlo, me puse a investigar. ¿Quién es la persona que tuvo la habilidad de atraer tanto mi atención?: Dr. Enrique Canales, mismo que cuenta con gran experiencia en la industria regiomontana, nacional e internacional. Gran conocedor de los medios de comunicación, principalmente, la TV y la Radio.

Fue en este ambiente que se dio cuenta que la actitud de los artistas innovadores era similar a la de los científicos innovadores, y también a los empresarios tecnólogos innovadores; asunto que le hizo desear estudiar formalmente el proceso de innovación y obtuvo su doctorado en la Universidad de Houston.



el maestro Enrique Canales, además de ser tecnólogo, es pintor y escultor, muy activo con muchas exposiciones en muchas galerías y museos. Además es escritor de la columna Mexicar en el periódico El Norte y Reforma, desde donde nos incita al cambio y a la innovación social.

Don Enrique deslumbra con su forma de ser y de actuar, y nos dice: “Los pintores y artistas que copian, los escritores que copian o los industriales que se dedican a copiar, están secos, no producen nuevos frutos; no han aprendido a cultivar sus fregonerías”.

En ese tiempo en que leí a don Enrique sentí una pedrada en mi cabeza, cuyo chipote me hizo entender qué es una “fregonería”, para convertirme en un fregón, sin importar la edad, era ser buscador del conocimiento de todas las épocas y culturas, para aprender a vivir haciendo cosas, para lograr nuestros mejores frutos. Con el objetivo final de conformar una vida más rica, más productiva y más significante.

Por último, digo que este libro tiene todo para conseguir ser un “fregón”, o sea, todo lo contrario de un “fregado”. De ahí viene este párrafo duro pero alentador: “Creernos hijos de Dios no nos quita la responsabilidad de sabernos usar como hijos de Dios.

El ser hijos de Dios lo debemos demostrar con hechos, no con palabras ni con posturas”. Y si nos acercamos a una empresa, buscando pueda llegar a tener ventajas competitivas, lo que tenemos que hacer es algo que valga la pena, y que todos los directivos y empleados quieran llegar a tener esas ventajas aprendiendo a hacer algo valioso e innovador. A eso le llamamos aprender a “cultivar tu fregonería”, porque tienes que “fregarte” para lograrlo.