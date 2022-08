Seguramente la gran mayoría de los humanos tenemos o hemos tenido a un personaje que admiramos desde niños. Unos son ficticios, como Superman (el hombre de acero. Batman… etc.) otros, convivieron con cada quien, amigos de infancia y de toda la vida posterior, etc. etc. en esta pléyade de héroes hay dos o tres que se te quedan pegados y que te hablan por sí mismos. A través de sus obras, para siempre. Y creo, que a mí en mi vida de estudiante se me quedó, bien pegado, Leonardo de Vinci. Mismo, que ahora en mis tiempos viejos se le agregó Gunter Pauli.

Del primero, no necesito hablar, su nombre domina los tiempo después d la era moderna, artísticos, constructivos, incluso hasta los mágicos. Genio imposible de ignorar. Sin embargo, del segundo tengo que escribir de él, por dos cosas: su productividad fuera de serie, me asombra, es actual y está vivo, todavía, en Japon (¿porque será?). Su amplia obra no deja mentir.

Gunter Pauli, a través de su libro “La economía azul”, “a creado infinidad de beneficios para la humanidad. El subtítulo del mismo dice: “en 10 años, he propuesto 100 innovaciones que pueden producir, 100 millones de empleos.” Quizá muchas de sus innovaciones creativas, suenen medio locas, pero díganme cuando ha existido, en esta humanidad un loco cuerdo.

Las ideas que ofrece este emprendedor belga, están entre las perspectivas más sugerentes para conseguir, en el siglo XXI, una economía baja en emisiones, eficiente en el uso de los recursos, y competitiva, en el ámbito de los negocios. Es necesario destacar que algunas de las mayores oportunidades de empleo, mundialmente hablando, se derivan de imitar “la eficiencia”, sin residuos, de los ecosistemas. Muchos de los cuales se enfrentan en actividad sanadora para nuestra tierra, trabajando de manera natural en todo su esplendor y diversidad.

Si pudiéramos desentrañar, dice Pauli, la química y los prpcesos, estructuras y diseños de los organismos, desde las bacterias y los moluscos hasta los reptiles y los mamiferos, han desarrollado y probado de un modo fascinante, a lo largo de milenios, quizá tendríamos soluciones nuevas y transformadoras a los numerosos desafíos que afronta un planeta con más de seis mil millones personas que serán más de nueve mil millones hacia el año dos mil cincuenta

El libro de Gunter Pauli, “La economía azul”, abre la puerta de este espacio fresco y con visión de futuro. Los avances pioneros que se perfilan animaron pronto a los líderes empresariales y gubernamentales a explorar y desarrollar las ciencias de vanguardia que están en la base de dichos avances. La economía azul demuestra que podemos encontrar maneras de aplicar la física, la química y la biología con materiales renovables y mediante practicas sostenibles tal como hacen los ecosistemas.

Lo anterior ya no pertenece a la ciencia ficción: está ocurriendo aquí y ahora. Si utilizamos políticas apropiadas de investigación y dearrollo, con estrategias de promoción aplicadas a través de los mecanismos de mercado, estos materiales y métodos ofrecen abundantes oportunidades para acelerar la adaptación a las cuestiones globales más urgentes.

Continuará…