En mi vida he llegado a la convicción absoluta que la soledad, lejos de ser un fenómeno raro y curioso, peculiar de uno mismo y otros pocos hombres solitarios, es el hecho central e inevitable de la existencia humana.

Thomas Wolfe, El Hombres solitario de Dios.

En Estados Unidos de Norteamérica existe una figura política-medica que le llaman “Cirujano General” cuya labor consiste en estar al tanto de las enfermedades que atacan a los ciudadanos de ese país. Sobretodo, estar atento a las más peligrosas y difíciles de erradicar. Este personaje cuyo nombre es Vivek H. Murthy, reporta directamente al Presidente. Mismo que trabajó con el Presidente Barack Obama y ahora ocupa el mismo puesto con Joe Biden..

Sé de su trayectoria debido a que es escritor, y para mí, excelente como tal. Porque estoy leyendo su último libro titulado “Juntos”. En dónde narra mucha de sus experiencias de manera amena y entretenida. Lo recomiendo, ya que estoy seguro que el que lo lea, se pasará ratos muy agradables, y sobre todos de vivencias reales qué con el tiempo, seguramente, serán parte de la historia médica de ese país vecino. Ya que le tocó estar en el centro álgido de la Pandemia. Si me lo permiten, amables lectores, voy trascribir algunos hechos que seguramente les causaran agradables momentos de lectura. Por otro lado, creo que estoy dispensado ante el tan temido “plagio”, ya que cumplo con el requisito ético de hacer referencia de su autor original. Lo cual ya está cumplido renglones arriba.

El médico Vivek dice: “A medida que emprendía el lento ascenso por la pronunciada curva de aprendizaje de la formación médica, empecé a prestar atención igualmente a otros aspectos de las personas que atendía, incluida su vida social… o la ausencia de esta. Algunos pacientes siempre tenían alguna visita en la habitación, que los acompañaban en un entorno extraño, como es el hospitalario. Si el caso empeoraba o, sencillamente se acercaban al final de la vida tenían un séquito de familiares y amigos que acudían a estar con ellos, a veces desde muy lejos, y explicaban a los médicos y al personal del hospital cuanto aprecio sentían por la persona enferma.

Pero otros pacientes podían pasar días e incluso semanas sin recibir una visita o al menos una llamada de teléfono; sin que nadie del exterior se interesara por cómo les iba. Algunos morían en soledad, sin más testigos de sus últimos momentos que mis colegas del hospital y yo. No me llamó la atención tan solo la presencia o ausencia física de amigos y familiares, sino lo que podría calificarse de hambre de compañía, evidente en muchos de los hombres y mujeres que atravesaban las puestas de nuestro hospital.

Mi formación médica no me había preparado para reconocer el impacto de la conexión humana sobre la salud ni, desde luego, me había proporcionado herramientas con las que ayudar a los pacientes a que se enfrentaran con la soledad. Por el contrario, esa formación se había entrado casi por entero en la materialidad del cuerpo. Si en clase se había tratado de las emociones, era antes que nada en el contexto de la gestión de enfermedades psiquiátricas como la depresión, o el de crear una relación de confianza entre el médico y paciente de forma que este se sintiera cómodo a la hora de participar en el proceso de curación”.

Continuará…