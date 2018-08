José María Tarriba y María Luisa Hach

Los saludamos con afecto.. Vivieron momentos inolvidables y felices realizando un crucero por el mar Caribe al festejar su 50 aniversario de bodas, junto a sus familiares, Sergio Paredes Peimbert, Mietze Tarriba de Paredes, Helencken Paredes Tarriba, Fernanda González, Jesús Tarriba, Mietze Paredes Tarriba y Marco Antonio Barraza. Quienes no pudieron asistir en este importante acontecimiento fueron Sergio Paredes Tarriba y Ana Sofía Patiño, por motivo del nacimiento de su segundo hijo, Mateo. Muchísimas felicidades.La esposa de Pancho López está festejando su cumpleaños de forma muy original. Está realizando un viaje familiar recibiendo la edad de oro a Disneylandia, en Anaheim, California. Acompañada de sus queridas hermanas Dolores y Magui Espada. Están felices vestidas como princesas de Disney.La estimada señora fue muy felicitada por motivo de su cumpleaños por parte de sus familiares y sus amigas, así como por su esposo, Ramón Ruy Sánchez. Que siempre tenga motivos para celebrar y ser feliz, un abrazo con mucho cariño.festejó su cumpleaños en Sea World, en San Diego, California, rodeada del cariño de su esposo, Walter Flores Beltrán, así como de Lucía Flores, Walter Flores, Bibi Walls y Luisy Paredes. Muchas felicidades.La hija de Karina y Karim Martínez está estudiando inglés en The Bell School of English, en Cambridge, Inglaterra, donde combina cursos de actuación y baile en la misma institución.se reporta con su hija Totis desde Tucson, Arizona, ciudad con una gran variedad de tiendas, hoteles, actividades, eventos y muchas otras atracciones.Nos vemos en la próxima columna.