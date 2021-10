A favor de una mejor cultura

Para saber. El término cultura tiene muchos significados, se han encontrado más 164 definiciones de cultura. Es aceptable la de Carlos Dión: “Cultura es todo lo hecho por el hombre en sentido valioso”. En la sociedad hay elementos que perjudican y que propiamente no se les pueden llamar culturales. Así, la cultura de un país puede adoptar componentes valiosos de otra. La fe, al ser un tesoro que ofrece la verdadera libertad obtenida por nuestro Señor Jesucristo, no entra en conflicto con las culturas de los pueblos, pues las perfecciona al ofrecer la plena dignidad de hijos de Dios. Por ello puede ser aceptada por la cultura de cualquier país y época.

Para pensar. Había un joven que cada vez que se encontraba con su vecino, un señor mayor, criticaba a la Iglesia y a los católicos. El señor, cansado de ello, le enseñó que bajo el manzano de su jardín habían caído unas manzanas: “¿Qué piensas de esas manzanas caídas?” El joven respondió: “Pues que están podridas”. El señor comentó: “Pienso que debería cortar el árbol”. El joven se opuso: “No lo hagas, solo las que cayeron están malas. Cuelgan muchas buenas”. El señor concluyó: “Así es. La Iglesia es un árbol maravilloso. Pero no hay que juzgarla por los frutos caídos, sino por los que quedan en ella”. Y le invitó a comer una sabrosa manzana cortándola del árbol.

Para vivir. El verdadero sentido de la inculturación, es poder anunciar a Cristo Salvador respetando lo bueno y auténtico de cada cultura. No se trata de uniformizar ni de imponer un solo modelo cultural. ¡Unidad sí, uniformidad no!, enfatizó el papa Francisco.