Al comenzar un nuevo año, la fiesta de la misericordia

Para saber. La Navidad es la fiesta de la infinita misericordia de Dios, decía San Agustín. Es un tiempo para vivir la misericordia. En un mensaje navideño, el papa Francisco hizo un acróstico en italiano con la palabra “misericordia”, aconsejándonos una virtud por cada letra.

Para pensar. La M: misionariedad. Sabernos con una misión en la vida dada por Dios y luchar para que nuestros actos contribuyan a ella. La I: idoneidad. Lo somos si nos esforzamos en prepararnos para cumplir con calidad nuestros deberes. La S: spiritualità. Crecemos en espiritualidad dedicando un tiempo para Dios. La E: ejemplaridad. Seamos ejemplo y fieles a nuestra misión. La R: racionalidad. Obremos con nuestra razón, alimentada por la verdad, evitando los excesos emotivos, sin olvidar ser amables. La I: inocuidad. Ser cautos en el juicio, para no obrar por impulsos. Con la determinación de obedecer a Dios en todo. La C corresponde a caridad y verdad. Vivir la caridad en la verdad y decir la verdad con caridad. Han de ir siempre unidas. La O: onestà (honestidad). Obrar con rectitud, sinceridad y coherencia. La R: respetuosidad. Respetar a todos: superiores y subordinados; escuchar atentamente y hablar educadamente. La D: dadivosidad. Lo seremos si tenemos confianza en Dios y en su providencia, sabiendo que cuanto más damos, más recibimos. La I: impavidez. No dejarnos intimidar por las dificultades como David frente a Goliat. La A: atendibilidad. Saber mantener los compromisos con seriedad.

Para vivir. El santo padre alentó a profundizar y completar la lista propuesta. Con motivo del Año Nuevo hagamos la propia lista, y así tendremos una lucha concreta.