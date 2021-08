Cartas a una niña

Para saber. Por primera vez se celebró el pasado 29 de julio la memoria litúrgica de tres hermanos amigos de Jesús: Marta, María y Lázaro. Tres santos que supieron ser hospitalarios con Jesús. Son ejemplo para vivir la fraternidad y el servicio teniendo como fuente al Señor.

Para pensar. Franz Kafka es un autor muy influyente del siglo XX. Se le asocia con la filosofía existencialista. Poco antes de morir, Kafka paseaba por un parque en Berlín. Se encontró con una niña pequeña que lloraba por haber perdido su muñeca. Pero Kafka le dijo que su muñeca salió de viaje. “¿Y cómo sabes?”, preguntó la niña. “Porque me escribió una carta”, respondió Kafka. La niña le pidió la carta, y Kafka le dijo que estaba en su casa, pero se la traería mañana. Y así fue, Kafka escribió la carta y al día siguiente fue al parque, donde lo esperaba la niña, que por no saber leer, él la leyó en voz alta: La muñeca lo lamenta mucho, pero estaba cansada y necesitaba salir. La muñeca prometía que le escribirá todos los días. Así, Kafka escribe una carta diaria durante tres semanas. Poco a poco, Kafka prepara a la niña para la despedida final. Decide casar a la muñeca: describe al novio, la boda, la casa donde vive… Y, en la última línea, la muñeca se despide. Para entonces, la niña ya no extrañar a la muñeca y las cartas le aliviaron su desgracia.

Para vivir. El papa Francisco, en su encíclica “Fratelli tutti”, nos previene ante la tentación de desentendernos de los demás. Porque nos acostumbramos a pasar de lado. Hemos de aprender que “la existencia de cada uno está ligada a la de los demás: la vida no es tiempo que pasa, sino un tiempo de encuentro”. (articulosdog@gmail.com)

