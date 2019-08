Causa de las guerras

Para saber. Se cuenta que una niña fue al dentista donde le sacaron una muela. Ya de regreso en su casa, su papá le preguntó: “¿Todavía te duele la muela?” A lo que le respondió su hija: “No lo sé, papá. La muela se la quedó el dentista”. Aunque lo que no tenemos, no puede dolernos, a veces se sufre por no tener algo. El Papa Francisco nos alienta rechazar la codicia, que es el origen de “muchas guerras”, y fuente de ansiedad, pues el verdadero tesoro está en el cielo. Los bienes materiales son necesarios, pero son un medio para vivir honestamente y compartir con los necesitados.

Para pensar. Doña Micaela era una viuda. Vivía en el jacal más pobre de un caserío. Las vecinas le llevaban diario una porción de su comida. Ella les daba las gracias: “Ustedes son mi divina providencia”, les decía. Un día una trabajadora social fue a visitar a doña Micaela. Al verla tan pobre le hizo un ofrecimiento: “Puedo conseguirle una ayuda de 300 pesos al mes. ¿Le sirve?” Ella respondió entusiasmada: “Claro que sí, ¡muchas gracias! Ahora sí tendré más para dar a los pobres”. Aunque Doña Micaela es pobre, es muy rica. Puede haber ricos que son pobres. Cabría preguntarnos cuál es nuestro tesoro.

Para vivir. La codicia, explicó el Papa Francisco, es como esos buenos dulces: tomas uno y dices: ‘¡Ah! Qué bueno’, y tomas otro; y luego otro. ¡Cuidado! ¡La codicia de los bienes no satisface el corazón, sino que causa más hambre!”. Mejor buscar lo que tiene un valor verdadero: justicia, fraternidad, paz, lo cual constituye la verdadera dignidad del hombre. La Biblia nos enseña cómo pedir a Dios: “¡No me des pobreza ni riqueza, dame solo el pan necesario...” (Proverbios 30, 8-9). Nunca olvidemos que la verdadera riqueza de nuestra vida está en el amor infinito de Dios.