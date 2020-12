Contemplar al hijo

Para saber. ¿Cómo vivir mejor la Navidad? El papa Francisco nos sugiere contemplar a Jesús en el signo hermoso del pesebre. Redescubrir que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo.

Para pensar. Un hombre rico tenía una gran pasión por el arte y poseía una gran colección: desde Velázquez hasta Picasso. Era viudo y tenía un solo hijo. El hijo tuvo que ir a la guerra, donde murió rescatando a otro soldado. El padre sufrió profundamente su muerte. Terminada la guerra, en Navidad, un joven lo visitó con un paquete: “Señor, usted no me conoce, pero su hijo murió rescatándome. Me habló de su amor por el arte, por eso hice una pintura”. El padre abrió el paquete y vio el retrato de su hijo, lo contempló con emoción y sus ojos se llenaron de lágrimas. El soldado le dijo: “Es un regalo, jamás podría pagarle lo que hizo por mí”. Años después murió el padre y en su testamento dio indicaciones sobre la subasta de sus pinturas. Empezó la subasta. El subastador dijo: “Se indicó empezar con el retrato del hijo. ¿Cuánto ofrecen?” Alguien gritó: “Queremos las pinturas famosas”. El subastador persistió. Alguien desde atrás dijo: “Solo tengo 12 dólares”. Era el pobre y viejo jardinero del padre. “¿Quién da más?”. Silencio. Concluyó: “Vendida por 12 dólares, y la subasta terminó”. “¿Y las pinturas?”, dijeron los interesados. “El testamento indicaba que quien se llevara la del hijo, se llevaría todas las pinturas”. µ

Para vivir. La Navidad es una fiesta tan grande que la Iglesia celebra el Tiempo de Navidad, que llega hasta, en esta ocasión, el 10 de enero.