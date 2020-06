Convertir la música en oración

Para saber. En una población de Italia llamada Lu, a fines del siglo XIX, vivían cerca de 4 mil habitantes y no había ningún sacerdote oriundo. Se reunieron ocho mujeres piadosas y dijeron “Con la oración lo podemos todo: Pidamos al Señor todos los días un sacerdote hijo de nuestro pueblo”. Once años rezaron sin ver fruto, pero después, llegó la primera vocación. Siguieron rezando, y en los siguientes cincuenta años salieron de aquel pueblo quinientas vocaciones de sacerdotes, religiosos y religiosas. La eficacia de la oración viene avalada por la promesa de Jesús: “Pedid y se os dará” (Mt 7,7). El papa Francisco tomó como ejemplo de oración al rey David, quien amaba la música y la poesía, y las volvía oración: así fuera de alegría o de tristeza. A él se le atribuyen varios salmos de la Biblia, que son oración a Dios.

Para pensar. En una entrevista a Niall McDonag, relataba como de futbolista, recibió el llamado al sacerdocio tras su lesión deportivo. Y contaba: “Mi prioridad en la vida era el deporte y ahí ponía toda mi felicidad. Era muy superficial y vivía atrapado en su apariencia. Cuando me lesioné jugando al futbol, el cirujano me dijo: ‘Niall, en el peor de los casos, tendremos que amputarte la pierna’. Fue como un cuchillo para el corazón… Me hizo volver a mirar hacia Dios en busca de misericordia”. Pensemos si aprovechamos las circunstancias para fomentar nuestra relación con Dios.

Para vivir. El rey David no fue un hombre perfecto, pero alcanzó la santidad. Su vida tiene luces y sombras, pero nunca abandonó su oración. Podemos tener también ratos opuestos, pero no hemos de abandonar la oración y poner todo en diálogo con Dios.