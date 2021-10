Del temor a la libertad

Para saber. Contaba una escritora, Mari Carmen Sánchez, que una compañera no fue a clases y la directora preguntó si estaba enferma. “No está enferma; dijo que hoy no quería ir a las clases”, le contestaron con temor de que se enojara. Pero respondió con tranquilidad: “Ah, está bien… si no se asiste a clases por enfermedad, también puede ser por decisión. La libertad es importante... Claro está que ella es responsable de las consecuencias de su decisión que, obviamente, serían diferentes que si hubiera sido a causa de enfermedad”. La libertad se perfecciona y es plena cuando, iluminada por la verdad, elige el bien verdadero y no cuando se elige lo que apetece y gusta. Somos responsables de nuestro obrar libre.

Para pensar. Bárbara Heil hablaba sobre su camino hacia la fe católica. Era pastora protestante estadounidense, pero al leer los hermosos escritos de la Biblia, a los Padres de la Iglesia y al profundizar sobre la Misa Eucarística, ya no tuvo argumentos para no estar con la Iglesia Católica. Renunció a muchas cosas, pero solo así pudo ser libre para seguir al Señor. Invita el papa Francisco a ser valientes y dejar aquello que aleja del Señor: ¡No tener miedo del él! Aclaró Bárbara que fue decisivo su encuentro con Cristo en la Eucaristía: “cuando vengo a Misa, soy una gran adoradora… No lo dejo cuando dejo la Iglesia: Él está conmigo y en mí; me alimenta dándome su Cuerpo y su Sangre. Y es real”.

Para vivir. En la audiencia del Papa, un niño se le acercó espontáneamente. El Papa comentó que podemos aprender esa libertad del niño, para acercarnos al Señor sin temor, con confianza amorosa, pues sin amor no hay libertad.