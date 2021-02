Día de los enamorados

Para saber. Hay un santo que tiene la dicha de ser patrón de los enamorados: San Valentín, que arriesgaba su vida para casar cristianamente a las parejas durante la persecución. El papa Francisco consideró que “quien reza es como el enamorado, que lleva siempre en el corazón a la persona amada, donde sea que esté”. La oración se puede vivir en la vida cotidiana: por las calles, las oficinas, la casa… De tal manera, que todo se convierte diálogo con Dios: las alegrías, para alabar y la prueba para pedir ayuda. Todo pensamiento puede volverse oración.

Para pensar. El señor Justino Acosta, a sus 75 años, afirmaba que se había casado 12 mil 136 veces y ese día lo haría otra vez. ¿Cómo es posible? Don Justino dice que lo hace por amor: “La mujer con la que me voy a casar me parece hermosa. Cocina muy bien. Yo la quiero porque es hogareña, trabajadora, responsable de su hogar y cariñosa. Ella es Teresa. Hace 12 mil 136 días nos casamos por primera vez y el secreto para seguir juntos es volvernos a casar todos los días. Porque para casarme toda la vida, hay que casarnos todos los días”. Un 14 de febrero, el papa Francisco recibió a más de 20 mil novios por el día de San Valentín. Los alentó a no tenerle miedo a decir “sí” para siempre, a no dejarse vencer por la ‘cultura de lo provisional’. Amar para siempre es el desafío de los esposos. Como en el Padre nuestro, los esposos pueden rezar: ‘Señor, danos hoy nuestro amor de cada día...”, como el amor de don Justino.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Para vivir. La oración realiza milagros, dice el Papa, nos ayuda a amar a los otros, como Jesús ama, con ternura, sin olvidar que la persona es más importante que sus acciones.