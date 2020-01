Dios en los fracasos

Para saber. La tarea de evangelizar no es fácil. San Pablo varias veces estuvo a punto de morir, pero no se detuvo. Aprovechó toda circunstancia, aun adversa, para anunciar a Cristo. Como cuando fue llevado prisionero en barco a Roma y sufrió un naufragio en la isla de Malta. Sus habitantes los acogieron. Pablo contribuyó con unas ramas para alimentar una hoguera, pero es mordido por una víbora. Esperaban que muriera, pero no sufrió daño. Pablo aprovechó para predicar a Jesús. Dice la historia que Dios bendijo la acogida a Pablo y desde entonces ya no hubo víboras en Malta.

Para pensar. Una mujer, Allison DeVine, contaba cómo cambió su vida y la de su esposo Jason, ambos protestantes. Se hizo amiga de una señora llamada también Allison, católica y hablaban de su fe respetuosamente. Alisson DeVine y su esposo eran líderes en su iglesia protestante, pero en su iglesia, “las cosas no estaban bien”. En el Año Nuevo no encontraron abierta la iglesia para adorar a Dios. Comenzaron a leer sobre el catolicismo. Su amiga Allison les ayudaba. Por otra parte, ella utilizaba el dispositivo intrauterino de cobre para la anticoncepción, pero lo suspendió cuando descubrió que era abortivo. Se embarazó y notó que Dios los llamaba a confiar más en Él. Los escándalos de la Iglesia Católica no les afectó, sino que al ver cómo la Católica era más atacada que otras en que también hay escándalos, les confirmó que era la verdadera Iglesia, como Jesús había predicho. Ingresaron a la Iglesia Catolica en 2019.

Para vivir. Si sabemos, como san Pablo o la amiga Allison, vivir todo momento nuestra fe en Cristo, Dios actuará en nosotros, incluso en los fracasos, y habrá mucho fruto.

