¿Dios escucha siempre?

Para saber. Un abuelo preguntaba a su pequeña nieta si rezaba sus oraciones las noches antes de dormir. Su nieta le respondió que sí. “¿Y por las mañanas rezas?”, volvió a preguntar. Su nieta reconoció que no rezaba. “¿Por qué no?”. La nietecita le dijo: “Es que en las mañanas no me da miedo”. Se puede pensar que no requiero rezar si no necesito algo. Pero no hay que ver la oración como una “varita mágica” para obtener deseos, advirtió el papa Francisco. La oración es un diálogo amoroso con el Señor donde a veces pedimos cosas. Al no recibir lo que pedimos no podemos desanimarnos o dejar de rezar pensando que no sirve. El Padre nuestro nos enseña que antes de pedir, deseamos que se cumpla la voluntad de Dios.

Para pensar. Hay unas paradojas que nos muestran que no recibimos lo que queremos, sino lo que necesitamos: “Pedí salud, y Dios me hizo débil para poder obedecer. Pedí riquezas para ser feliz, Dios me dio pobreza para ser prudente. Pedí fuerza para hacer cosas grandes, Dios me dio debilidad para hacer cosas mejores. Pedí todas las cosas para disfrutar de la vida, Dios me dio vida para disfrutar de todas las cosas. No recibí nada de lo que pedí, pero recibí mucho más de lo que deseaba”. En la oración, es Dios quien nos debe convertir, no nosotros los que convertimos a Dios.

Para vivir. ¿Por qué a veces parece que Dios no escucha? Los Evangelios nos presentan que la respuesta de Jesús no siempre es inmediata. La oración de Jesús en el Getsemaní parece no ser escuchada. Pero al tercer día fue su resurrección. Por ello, dice el Papa, el mal es señor del penúltimo día en que parece que el mal venció.