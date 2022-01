‘Educar a la familia’

audima

Para saber. Cuando Napoleón fundó el Instituto Pedagógico nombró como directora a Madame Campan. Ella había sido profesora de las hijas del Rey Luis XV. Napoleón le dijo: “Los antiguos sistemas de educación no valen nada, ¿qué cree que es más necesario para educar a los niños?”. Ella contestó simplemente: “Madres”.

En su Carta a los Matrimonios, el papa Francisco señala que la educación de los hijos no es fácil, pero los indicados son los padres. Los hijos los miran siempre y buscan el testimonio de un amor fuerte y confiable.

Para pensar. Se cuenta que un niño de 7 años pidió jugar al padre que estaba ocupado. Como no podía, tomó una revista donde había un mapa con el mundo y con una tijera la recortó en pedazos: “Ten un rompecabezas de un mundo para que lo armes”. El padre calculó que no lo terminaría en todo el día. Pero al rato su hijo gritó: “¡Ya lo hice!”. El padre no lo creía: “Hijo, pero si tú no sabías cómo es el mundo, ¿cómo lo lograste?”. Respondió su hijo: “Papá, no sabía, pero cuando sacaste el mapa, vi del otro lado una foto de una familia… así que armé la familia… y el mundo se arregló”.

La moraleja es clara: si queremos arreglar el mundo, hay que empezar por la familia.

Para vivir. El primer ámbito de la educación es la familia. Educar es acompañar los procesos de crecimiento, estar presentes, que los hijos puedan contar con sus padres en todo momento y aprendan de ellos, pues aun los pequeños gestos son más elocuentes que las palabras.

Los hijos necesitan experimentar la confianza, la belleza de sus vidas, la certeza de no estar nunca solos, de saberse amados.