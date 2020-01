Educar con películas

Para saber. Entre los santos que más se han destacado por su amor hacia la Iglesia y al papa está Santa Catalina de Siena. Sufrió por conservar su unidad y en una ocasión, orando ante la tumba de San Pedro, sintió sobre sus espaldas el peso de la Iglesia. Ofreció su vida y antes de morir, a los 33 años, declaró: “Si muero, sabed que muero de pasión por la Iglesia”. Cada año la Iglesia Católica dedica una semana de oración por la unidad de los cristianos, del 18 al 25 de enero. El papa Francisco invitó a vivir una “hospitalidad ecuménica” que nos haga mejores a todos los cristianos: protestantes, ortodoxos, católicos. Esto nos acercará a la unidad, que es la voluntad de Dios.

Para pensar. Onalee McGraw es una mujer de Estados Unidos que hace años decidió incorporarse a la Iglesia Católica. Pero tuvo fuertes desencantos, pues cuando acudió para que la instruyera un sacerdote, este pensaba abandonar su vocación. Luego fue con otro que no estaba de acuerdo con el papa Pablo VI. Fue con su amiga católica para decirle que la Iglesia se estaba hundiendo. Su amiga le aseguró: “la barca de Pedro no se está hundiendo, está sufriendo”. Y añadió algo que no olvidaría: “Tu sitio está al pie de la cruz, con nuestra Señora y San Juan. No te alejes, sino únete más a Jesús cuando otros lo abandonan”. Es fácil criticar el mal, pero una respuesta virtuosa es ser leales en los momentos difíciles. Pensemos si sabemos serlo.

Para vivir. En la historia algunos se han separado del cristianismo. No obstante, no se ha dejado de rezar para pedir por la unidad, pues es voluntad de Jesús. Al percibir que la unidad parece inalcanzable, se constata la necesidad de orar. Se van dado pasos, pero aún necesitamos seguir rezando para alcanzar esa anhelada unidad. (articulosdog@gmail.com)