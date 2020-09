El complejo de Eróstrato

Para saber. La envidia, decía don Quijote a Sancho Panza, es raíz de infinitos males: “Todos los vicios traen un no sé qué de deleite consigo, pero la envidia no trae sino disgustos, rencores y rabias”. Quien tiene tentaciones de envidia, no es envidiosa. Solo quien la acepta, es envidiosa. El papa Francisco lamentó que muchas veces comenzamos a dialogar con la tentación, dialogamos con el diablo y entonces perdemos. Jesús nos dio el ejemplo al rechazar enérgicamente: “¡Apártate, Satanás!”.

Para pensar. Una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo fue el Templo de Artemisa, construido hacia el año 550 a. C. Artemisa era considerada la diosa de la caza, los bosques y protectora de la virginidad. En el mundo romano tomó el nombre de Diana. Dicho templo era muy famoso. Pero hubo un pastor envidioso llamado Eróstrato que quiso apropiarse de su fama: lo incendió y destruyó. El rey Artajerjes, antes de ordenar su muerte, lo sometió a tortura para saber sus motivos: quería que se le recordara siempre. Aunque se prohibió bajo pena de muerte mencionarlo, no se logró. Sigue habiendo magnicidas y sujetos capaces de todo por cinco minutos de gloria. Pensemos si nuestros actos no están movidos por la envidia o vanidad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Para vivir. “Complejo de Eróstrato” significa el trastorno de intentar sobresalir a toda costa. Hoy muchos exponen ingenuamente su intimidad por un simple “Me gusta” (”like”) en las redes, contagiados por Eróstrato. Importa descubrir las tentaciones, pues se presentan amigables ofreciendo un disfrute de la vida, pero son traicioneras. Son una ilusión pasajera, que luego nos destruye.