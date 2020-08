Para saber. El 30 de julio fue lanzado hacia el planeta Marte una nave espacial (con el rover Perseverance) para que llegue en seis meses. La NASA ya tiene contemplado enviar once astronautas a Marte la próxima década, pero antes los enviará a la Luna, y será la primera vez que la mujer pise el satélite. San Juan Pablo II consideraba el “Misterio de la Luna” al hecho de que nos alumbra sin tener luz propia. Nos invitaba a ser nosotros también reflejo del Sol que es Cristo.

Para pensar. A veces se desconoce el papel que ha tenido la Iglesia en el desarrollo de la ciencia. El historiador de la ciencia J. L. Heilbron declaró que: «La Iglesia católica romana ha proporcionado más ayuda financiera y apoyo social al estudio de la astronomía durante seis siglos que ninguna otra institución, desde la Edad Media hasta la Ilustración» (The sun in the church). Por ejemplo, 35 cráteres en la luna reciben el nombre de astrónomos y físicos jesuitas, en reconocimiento a sus logros científicos sobre la Luna. Fueron los primeros en hacer un mapa real de la Luna, el mayor cráter se llama Clavius, en honor a Cristóbal Clavio († 1612), jesuita que concibió el calendario que usamos hoy en día. Clavio ayudó a que Galileo obtuviera su cátedra en la Universidad de Pisa. Otro cráter se llama Riccius, en honor a Matteo Ricci ( † 1610), misionero en China.

Para vivir. Con motivo de la fiesta de la Transfiguración del Señor el 6 de agosto, el papa Francisco nos invita “a mantener la mirada fija en el rostro resplandeciente de Dios, para que ilumine los eventos de cada día”. Recordemos que nuestra meta es muy alta: mirar a Cristo en su esplendor y tener un cuerpo glorioso.