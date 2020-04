“El poder del amor”

Para saber. Ahora que muchos reciben clases virtuales, el papa Francisco nos invita a aprender a través de una cátedra muy accesible, incluso sin medios electrónicos: se trata de la cruz. Si sabemos contemplarla, descubriremos cosas muy valiosas que nos ayudarán a orientar nuestra vida. Por ejemplo, descubrir el inmenso amor de Dios por nosotros. Así nunca nos sentiremos solos o desesperados: somos amados por Dios. Cuando los apóstoles, en la barca, temen hundirse y acuden a Jesús, él les pregunta por qué tienen miedo, ¿es que ya no tienen fe? Dios espera nuestra respuesta de fe. Pero no solo creer que Dios existe, sino una fe que nos lleva a confiar absolutamente en él.

Para pensar. Pareciera más fácil creer en Dios si viéramos su gran poder. Pero a ese conocimiento le faltaría algo esencial: su amor. Un militar romano llamado Longinos, no creyente, supo descubrir a Dios, no en su poder, sino en su gran amor sin medida. En la Crucifixión, muerto Jesús en la cruz, este centurión, para cerciorarse de su muerte, con su lanza perforó el costado de Jesús. Mientras otros se burlaban de Jesús, Longinos, que no era judío, creyó en Jesús al verlo sufrir y perdonar a sus verdugos, y confesó: “Verdaderamente este hombre era el hijo de Dios” (Mc 15,39). Dios es omnipotente en el amor.

Para vivir. Para este tiempo, el papa Francisco nos aconseja que “tomemos dos cosas en la mano: el crucifijo y el Evangelio”. Nos hará mucho bien mirar al crucificado en silencio. Y en el Evangelio conoceremos más a Jesús: que no acusa, perdona, ora por todos. Jesús logra cambiar nuestro miedo en confianza, nuestra angustia en esperanza. La resurrección de Jesús nos dice que la última palabra no es la muerte, sino la vida.