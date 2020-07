El trigo y la cizaña

Para saber. Ante las desgracias que nos rodean, surgen preguntas, ¿quién es culpable de que exista el dolor, el sufrimiento, el mal? Jesús explica que un hombre sembró buena semilla en su campo. Y mientras dormían los cuidadores, vino el enemigo y sembró cizaña. Luego, crecieron la semilla y la cizaña. Los criados querían arrancar la cizaña, pero el amo no lo permitió, porque había riesgo de arrancar también el trigo. Es necesario esperar a la cosecha: entonces se separará la cizaña y será quemada. Jesús explica que el campo es el mundo y quien siembra la buena semilla es Dios. En cambio el enemigo es el diablo.

Para pensar. En una escuela una niña, Laurita, al recibir un golpe involuntario de su compañera, la insultó y le dio una patada. La profesora llamó a sus padres y les dijo: “Su hija suele portarse bien, pero el demonio tienta y Laurita no pudo dominarse”. Entonces Laurita intervino: “Tal vez lo de insultar me lo propuso el demonio, pero la patada sí salió de mí”. El mal no solo se debe al demonio, también el hombre toma la iniciativa. En la parábola, el enemigo sembró la cizaña porque los cuidadores dormían en vez de vigilar. Así, a veces estamos descuidados, “dormidos”, y no evitamos las faltas.

Para vivir. La parábola nos muestra que Dios es paciente con nuestras faltas porque espera nuestra conversión. Jesús vino a curar a los enfermos, a buscar a los pecadores, no a destruirlos. El mal debe ser rechazado, pero los malvados son capaces de cambiar. Hemos de ser pacientes como Dios lo es con nosotros. A Dios le corresponde juzgar y al momento de la cosecha, en el juicio final, premiará a los buenos y castigará a los que no quisieron convertirse. (articulosdog@gmail.com)