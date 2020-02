Para saber. La Capilla Sixtina, célebre por las pinturas de Miguel Ángel, tiene en sus paredes laterales, pinturas de otros reconocidos artistas, como Boticelli, entre otros. En ellas se representó de un lado, la vida de Moisés y enfrente la de Cristo. En una está Moisés en el monte Sinaí con las tablas de la Ley, para guiar al pueblo. Enfrente está Cristo, en el monte de las Bienaventuranzas, proclamando la nueva Ley para guiar al nuevo pueblo, la Iglesia. El papa Francisco comenzó una catequesis dedicada a las Bienaventuranzas (Mateo 5, 1-11), pues ellas han de ser como nuestra identificación o el «carnet de identidad», como dice el papa Francisco, porque dibujan el rostro de Jesús, su forma de vida.

Para pensar. Hace años una película se tituló En búsqueda de la felicidad, protagonizada por Will Smith y su hijo, Jaden. Es un drama conmovedor donde un hombre, que cuida a su hijo niño, lucha por sobreponerse a una dura realidad. Basada en la historia de Chris Gardner, muestra que el deseo de felicidad permanece y mueve para no dejarse abatir. La felicidad está presente en todo hombre, pero no siempre sabe cómo encontrarla, pues se le presentan distintos caminos, y algunos llevan a una falsa felicidad. La Sagrada Escritura nos muestra la voluntad divina de que el hombre alcance la verdadera felicidad. La revelación plena nos llega con Jesús, quien nos enseña en el Sermón de la Montaña, que incluye las Bienaventuranzas, el camino para conseguirla.

Para vivir. La bienaventuranza la tiene quien progresa por el camino de Dios: quien vive la paciencia, la pobreza, el servicio a los demás, el consuelo…