Erradicar la esclavitud

Para saber. Aunque la esclavitud está prohibida, sigue existiendo: Se calcula que hay 27 millones de esclavos en el mundo que se venden en mercados. En Sudán hay más de 100 mil esclavos; también hay en la India y Mauritania. Hace poco se compraba a una mujer o un niño hasta por 15 dólares. Se les obliga a cambiar su religión y a convertirse al Islam, se les cambian sus nombres por otros nombres árabes. El papa Francisco, en su Encíclica “Fratelli Tutti”, señala que la esclavitud es un flagelo que impide la fraternidad universal.

Para pensar. Emy era una linda niña de 5 años de edad. Vivía en los Estados Unidos de América. Todos en su familia tenían ojos azules, menos ella. El sueño de Emy era tener ojos azules. Una noche, le pidió a Dios que cuando se despertara, tuviera ojos azules. Al despertar, corrió al espejo, y... sus ojos seguían castaños muy oscuro. Se entristeció: “¿Acaso Dios no me oyó?”. Aunque renegó, acabó por aceptarlo, confiando en Dios. Años después, la invitaron a ir de misionera a la India. Aceptó encantada. En la India había un mercado donde se vendían niños, y Emy se encargaría de entrar disfrazada y comprar niños para salvarlos. Un día, una amiga misionera le dijo: “¡Emy! ¿Ya pensaste que no podrías disfrazarte con ojos azules? ¡Dios te dio ojos oscuros, para que salvaras muchos niños”. Emy pudo entenderlo y le dio alegremente gracias a Dios por no tener ojos azules.

Para vivir. Existe una organización, Christian Solidarity International, que se dedica a comprar esclavos para liberarlos, pagando 50 dólares por cada uno. Es necesario no dejarse engañar por redes criminales por internet. El papa Francisco demanda luchar por erradicar la trata de personas.