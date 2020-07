¿Estoy seguro de mi fe?

Para saber. Con cierta frecuencia hay diálogos en que cada parte que defienden su opinión sin llegar a ponerse de acuerdo. Cuando se trata de la religión, no siempre es fácil el diálogo, pues se expresan creencias muy personales. No obstante, hay una gran diferencia entre la religión y los temas opinables, pues en lo opinable digo mi punto de vista, pero en la religión católica, es lo que Dios mismo ha dicho. Por ello, se tiene la seguridad en lo que se cree, aunque no sepa explicar con facilidad. El papa Francisco nos advierte que el Espíritu Santo evita que la doctrina se equivoque. Por eso Jesús prometió enviarnos al paráclito. Pero, ¿qué significa “paráclito”?

Para pensar. La palabra “paráclito” significa “el que sostiene, el que defiende, el que te acompaña para no caer, que te mantiene firme”. El Espíritu Santo, que es Dios, es “paráclito”, pues acompaña a la Iglesia para que nunca caiga en el error o se desvié de la verdad. Uno puede y debe respetar a las personas aunque piensen distinto. En cuestiones de fe, no se defiende una opinión personal, sino se está aceptando una verdad que viene de Dios mismo.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Para vivir. Dos acciones se le atribuyen al Espíritu Santo, señaló el papa Francisco: enseñar y recordar. Nos enseña la doctrina de Jesús sin error y así comprendemos la fe cada vez más. Y además nos recuerda lo que Jesús dijo, es como la memoria. Dice el papa Francisco que si pedimos la luz al Espíritu Santo, Él nos guía en lo que debemos hacer, nos señala cuál es el camino bueno y cuál el equivocado. (articulosdog@gmail.com)