Gratuidad el amor

Para saber. Se cuenta que el estadista Winston Churchill participaba en una discusión sobre la amistad. Al final dijo: “No pierdan el tiempo. La amistad es inexplicable. Miren mi caso. Un buen amigo es un hombre que lo sabe todo de mí, que me conoce a fondo y que, a pesar de todo, me aprecia. ¿Es explicable ese raro sentimiento?”. Cuando el amor es verdadero, es desinteresado, no busca ventaja. La amistad se ofrece gratis. El papa Francisco nos invita a descubrir en los demás y en la naturaleza algo mucho más grande que su utilidad.

Para pensar. Hay una película, Hasta el último hombre, basada en la historia real de un soldado del Ejército de Estados Unidos que se negó a portar armas durante la Segunda Guerra Mundial. Desmond Doss, por principios religiosos, no quería disparar contra nadie. Fue objeto de burla y persecución; lo consideraban un cobarde y traidor. Sin embargo, ya en la batalla, se distinguió por su heroísmo. Exponiéndose a gran riesgo, salvó la vida a más de setenta y cinco hombres bajo un constante fuego durante la brutal batalla de Okinawa. Fue condecorado con la Medalla de Honor por el presidente Truman. Desmond es un ejemplo de amor verdadero al no pensar en su propia seguridad, sino en salvar a sus compañeros aún a costa de su vida: se da él mismo gratuitamente. Que nos lleve a pensar cómo es nuestro obrar.

Para vivir. Sin contemplación es fácil poner el “yo” en el centro de todo. Cada uno ha de ser un “custodio de la casa común”, capaz de alabar a Dios por sus criaturas y protegerlas.