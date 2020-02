“La bienaventurada prisión”

Para saber. El escritor Curcio cuenta que cuando Alejandro Magno conquistó Sidón, nombró rey a un hombre virtuoso: Abdolomino, quien descendía de estirpe real, aunque vivía en la miseria. Alejandro le preguntó cómo sabía vivir en tanta pobreza. Abdolomino respondió: “No deseando nada de cuanto me falta. De nada he necesitado mientras nada he poseído”. En su catequesis sobre las bienaventuranzas de Jesús, el papa Francisco abordó la primera: “Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos” (Mt 5,3). ¿Qué significa ser pobre de espíritu? Se refiere a saberse pobre en lo más profundo de nuestro ser, con límites, saber pedir ayuda o perdón, sobre todo a Dios.

Para pensar. Un arzobispo africano que pasó años en la cárcel injustamente, decía que comprendió lo que Solzjenintsyn llamaba una “bienaventurada prisión”. La cárcel le ayudó a desprenderse, purificarse y esperarlo todo de Dios: “Lo único que cuenta es el amor de Dios… y lo olvidamos con tanta frecuencia. Pero cuando no tenemos nada, nada, nos queda Dios; y entonces uno es verdaderamente rico. La prisión me brindó la gracia de alejar todo lo superfluo”. El dinero y las riquezas de este mundo se van. Decía el papa que “el sudario no tiene bolsillos. Nunca he visto detrás de una procesión fúnebre un camión de mudanza: nadie se lleva nada”.

Para vivir. En ocasiones la sociedad empuja a desear ser personas famosas. Entonces nace un miedo a la pobreza. Pero vivir ocultando los defectos lleva a la soledad e infelicidad. Además de aceptar nuestros límites, se ha de buscar la pobreza de las cosas, para ser libres y poder amar. Quien tiene este poder de la humildad, del servicio, ¡es libre!