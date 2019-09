La búsqueda de la verdad

Para saber. Hoy en día es preciso, sobre todo al viajar, portar una identificación o carnet que avale quiénes somos. El papa Francisco señaló que los discípulos de Cristo tenemos nuestro carnet de identidad y son las Bienaventuranzas: la pobreza de espíritu, la pureza del corazón, tener sed y hambre de justicia… Son fermento de la verdadera felicidad, justicia y paz. Además, sirven de antídoto contra un bienestar egoísta y discriminatorio.

Para pensar. El Papa nos invita meditar las Bienaventuranzas, pues nos dan una visión más amplia de los sucesos del mundo. Eso lo experimentó una conocida bloguera atea llamada Leah Sargeant, quien no creía en Dios. En la Universidad conoció que hay cristianos, que hablaban de su fe. Comprobó que ella no tenía un sólido fundamento ético. Leah desafiaba a sus lectores en su blog a dar una respuesta intelectualmente rigurosa a sus preguntas. Pensaba que hay realidades, como la moral y la verdad, que no se pueden explicar con las matemáticas, pues son algo trascendente y tienen su fundamento fuera del hombre. Por ello, no era posible que Dios no existiese. Así, vio que el cristianismo era “razonable” al leer a Chesterton y Las Confesiones de San Agustín, con quien se identificó. Y así, se convirtió al catolicismo y escogió como patrono a San Agustín.

Para vivir. Después de su viaje apostólico a Mozambique, Madagascar y Mauricio, el papa Francisco mencionó que fue a anunciar que la esperanza del mundo es Cristo, en una tierra que ha sufrido mucho, por la guerra y por dos ciclones que causaron graves daños. Y confiaba que la semilla del Evangelio sea una levadura poderosa de fraternidad, libertad, justicia y paz.

