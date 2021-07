La comedia lleva a Dios

Para saber. Se cuenta que San Felipe Neri ayudaba a los niños pobres y pedía limosna a los ricos. Una vez un señor rico se molestó y lo abofeteó. El santo no se desanimó y le dijo, sonriendo: “Esto es para mí. Ahora dame algo para mis chicos”. Un santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor a pesar de las dificultades, porque al amor le sigue la alegría, al gozarse en la unión con el amado.

Para pensar. Jennifer Fulwiler era una exbloguera atea. Conoció la fe y se convirtió por la gracia de Dios. Hoy es madre católica con seis hijos. Dice que Dios le hizo ver que como comediante podía hacer mucho bien, y anima a las mujeres con hijos a no abandonar los talentos que Dios les dio, y así “agregar amor al mundo”. Jennifer considera que la comedia es un servicio, que ayuda a quitar cargas de los abrumados. Por desgracia, gran parte del entretenimiento es sucio y un insulto, pues se hacen bromas de la Iglesia católica y presenta a los creyentes como estúpidos: “Cuando estás en la cultura de la vida, no es una vida fácil. La vida cristiana nunca es fácil”, afirmó. Pero no se detiene y quiere que los que trabajan con pobres o enfermos se diviertan sanamente y rían sin que se ataquen sus convicciones.

Para vivir. El Señor nos invita: «Hijo, no te prives de pasar un día feliz» (Si 14,11.14). Jennifer afirmó que la comedia es buena para la vida espiritual, porque se basa en la humildad. En cambio “el orgullo es lo más peligroso, pues hace pensar que no necesitamos a Dios, que somos grandes”. Así, nada puede destruir la alegría sobrenatural que nace de sabernos infinitamente amados.

