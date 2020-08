La cultura del descarte

Para saber. Se cuenta que en la Corte del rey Luis XV de Francia, una de sus hijas, la princesa Luisa, era atendida por una de sus damas de compañía, y se le hizo cierta reprensión. A la princesa no le gustó y enojada le cuestionó: —¿No soy acaso la hija de vuestro rey? Sabiendo que era justa la reprensión, le contestó aquella mujer: —Y yo, ¿no soy acaso la hija de vuestro Dios? Pasaron los años y la princesa Luisa, siendo religiosa carmelita, siempre recordó agradecida esa respuesta que le hizo tener en cuenta la dignidad de cada persona.

Para pensar. Una profesora de preescolar escribía su experiencia sobre una niña de tres años llamada María que estaba afectada por el síndrome de Down: “María tiene un pequeño cerebro lleno de posibilidades que a nosotros toca descubrir. Un cerebro dotado extraordinariamente para la sensibilidad. No sé si alguien creerá que María es diferente o inferior a los demás niños: pero si María falta al colegio, los niños me avasallan a preguntas: ¿Dónde está María?, ¿va a venir pronto?, ¿por qué no viene? Y mi clase, que es como un mundo en miniatura, como una futura sociedad, queda incompleta si ella no está sentada en su pupitre, porque los niños y yo necesitamos a María”. Tener conciencia de la dignidad de todo ser humano tiene serias implicaciones.

Para vivir. Al ser creados a imagen y semejanza de Dios se nos ha dotado de una gran dignidad. No somos cosas, sino personas amadas y capaces de amar.