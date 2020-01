Para saber. Bertrand Russell, el filósofo inglés, escribió un libro titulado Amor y matrimonio. Después de su publicación, un lector dirigió una carta al de Londres preguntando si no habría presunción en el autor al querer orientar a la gente, pues todos sabían que se había divorciado ya tres veces.

Para pensar. Sucedió que en un hospital una religiosa enfermera atendía con delicadezas a un enfermo que era ateo. Al sanar, el ateo se despidió muy agradecido y le dijo: “Hermana, ni una sola vez me habló de Dios, pero incontables veces me lo ha dejado ver. Ahora veo que Dios existe y que es amor”. Jesús tenía autoridad porque era coherente entre lo que enseñaba y lo que vivía. Los escribas no tenían autoridad porque predicaban la ley de Dios sin vivirla. Con esa actitud, dice el Papa, “han caído en la esquizofrenia pastoral”, tienen responsabilidad de guiar y no son buenos. Pensemos qué tan coherentes somos en nuestro obrar.

Para vivir. Los Evangelios nos muestran cómo Jesús llama hipócritas a los escribas por su incoherencia de vida, un tipo de “esquizofrenia”. No se trata de la enfermedad psíquica, la cual no es un mal moral, sino de la malicia de no querer obrar el bien que se conoce. Y este pueblo sabe distinguir entre la persona y la gracia de Dios. Por ello, si alguien dice: “¿Pero cómo vas a confesarte con aquél, que es esto, y esto y esto?” Esa persona responderá: “Para mí ese es Dios. Punto. Ese es Jesús”. Eso es sabiduría que distingue la gracia de la persona. No obstante, el Papa se dolió del mal que hacen los cristianos incoherentes y los pastores “esquizofrénicos” y pidió a Dios nos ayude para que todos vivamos la coherencia de Jesús. (articulosdog@gmail.com)