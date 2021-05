Para saber. San Francisco de Asís estuvo un día tallando un vaso de madera. Lo terminó y empezó a rezar. Durante el rezo miraba complacido su vaso y se distrajo. Al darse cuenta, arrojó el vaso al fuego. Este santo, al empezar a orar, solía decir: «Quédense aquí fuera, pensamientos míos, esperen que yo salga cuando haya invocado el auxilio del cielo; si los necesito, ya volveré por ustedes». Siguiendo con su catequesis sobre la oración, el papa Francisco expuso una dificultad muy común: la distracción. La concentración ayuda no solo a orar, sino también para estudiar o trabajar con provecho.

Para pensar. Dante, aunque tenía un temperamento iracundo, era piadoso y de una fe enorme. Sucedió que algunas personas observaron que el poeta, en la consagración de la misa, no se hincó ni se quitó su capucha y lo acusaron ante el obispo, quien lo llamó. Al amonestarlo, el autor de La divina comedia se defendió diciendo: «Mi alma estaba tan recogida en Dios, que no me daba cuenta de los movimientos de mi cuerpo. Pero, por otra parte, se ve que aquellos que me acusan estaban poco recogidos en la oración, pues estaban atendiendo a mi persona, en vez de rezar».

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Para vivir. Santa Teresa llamaba a la imaginación que distrae “la loca de la casa”, pues no para de abrir todas las puertas que encuentra. Por eso hay que pararla. Y hay una virtud para ello: la “vigilancia”. Para combatir la distracción, dice el papa Francisco, hay que ofrecer con humildad el corazón al Señor para que lo purifique y lo centre en él. No obstante, si al rezar nos distrajimos, no debemos quedarnos lamentándolo, sino solo volverse a concentrar, y continuar rezando sin perder la paz. (articulosdog@gmail.com)