Las máscaras que ocultan

Para saber. Se cuenta que en un pueblo se mandó pintar una banca de la plaza. Se dispuso que un guardia cuidara que nadie se sentara sobre la pintura fresca. Pero al día siguiente reemplazaron al guardia que solo dijo al suplente que no dejara sentar a nadie. Pasaron años, con un guardia en la plaza evitando se sentara la gente, aunque la banca estaba seca. Las leyes tienen su razón de ser. El papa Francisco se refirió a la advertencia que hacía san Pablo sobre la ley dada por Moisés: Cumplían la letra, pero faltaba el espíritu que acompaña la ley. La llegada de Jesucristo nos trajo la salvación, Él es quien nos salva, no nos salvamos nosotros mismos al cumplir la ley. Es Cristo quien nos salva cuando cumplimos la ley. Es bueno cumplir la ley, pero es Dios quien nos otorga la gracia para ser salvados e irnos al Cielo.

Para pensar. Los fariseos del tiempo de Jesús, se creían santos porque cumplían reglas, pero no vivían el amor, que es la esencia de la santidad. Además, si se cumplen, es gracias a la ayuda de Dios. La hipocresía lleva una doble vida. Contra ella escribió un poema el escritor Mario Benedetti llamado Máscaras. Así dicen unos de sus versos: No me gustan las máscaras exóticas / ni siquiera me gustan las más caras… no me gustan y nunca me gustaron / ni las del carnaval… / ni las de la apariencia… / me gusta la indefensa gente que da la cara / y le ofrece al contiguo su mueca más sincera…

Para vivir. Con el término hebreo “Torah” se indica la ley que fue otorgada por Dios, pero, aclara san Pablo, esa ley mosaica no da la vida por sí misma, sirvió para preparar el encuentro con Cristo. Esa es la novedad de la vida cristiana: la ley de Cristo da vida por el Espíritu Santo.