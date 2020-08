¿Libertad con obligaciones?

Para saber. Hace poco falleció un gran compositor y director musical: Ennio Morricone. Compuso más de 500 bandas sonoras para cine y televisión. Además obtuvo dos Óscares y ganó el Premio de música polar, considerado el premio Nobel de la Música. En una entrevista mostraba que hay compatibilidad entre la libertad y las obligaciones.

Para pensar. Morricone hablaba sobre una de sus mejores piezas: “La música de La misión nació de una obligación. Tenía que escribir un solo de oboe, se desarrollaba en América del Sur en el siglo XVIII, y tenía la obligación de respetar el tipo de música de ese periodo. A la vez, tenía que escribir una música que representara también a los indios de esa región. Todas esas obligaciones, aunque me encadenaban, lograron que saliera algo claro”. Y añadía que siempre se sintió con total libertad para escribir. Pero no solo salió algo “claro”, sino que ha sido una de mejores bandas sonoras en la historia del cine. El director de cine Quentin Tarantino declaró que Morricone es el Mozart o Beethoven de la actualidad. Vemos que las obligaciones no le impidieron al compositor obrar con libertad, sino que encauzaron sus capacidades logrando gran perfección en sus obras.

Para vivir. Cuando alguien elige el mal, pierde libertad y se convierte en esclavo. En cambio, la libertad es plena cuando, por amor, decide por el bien verdadero. Jesús rompió la esclavitud del pecado, y nos devolvió la libertad para que seamos capaces de amar y entrar en unión con Dios. Hay verdadera libertad cuando hay amor verdadero. El papa Francisco afirmaba que la verdadera libertad se alcanza al experimentar el amor de Dios.

