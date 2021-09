Para saber. Cuando se habla de héroes, se piensa con personajes que hacen espectaculares proezas, como los superhéroes del cine. Sin embargo, son ficticios. El papa Francisco, concluido su viaje a Hungría y Eslovaquia, se refirió a los verdaderos héroes: aquellas personas que se dedican a servir, que silenciosamente se ocupan y se preocupan del prójimo. Al visitar en Bratislava a las Hermanas Misioneras de la Caridad, de la Santa Madre Teresa de Calcuta, comentó que quienes rezan tanto y ayudan tanto, sin pretensiones, son los héroes de esta civilización. Advirtió el Papa que el consumismo conduce a diluir la presencia de Dios y nos aleja de Él. Nuestra respuesta es servir a partir de la oración y del amor humilde. Que no olvidemos: El cristiano está para servir.

Para pensar. Hace años, un joven llamado Pascual trabajaba en una agencia de viajes. Vivía insatisfecho. Supo que la Madre Teresa de Calcuta estaba en Madrid y quiso conocerla. Le sorprendió que, una Premio Nobel de la Paz en 1979, estuviera enseñando a sus Hermanas poner unas cuerdas para secar la ropa. Escuchó que no tenía boleto para viajar a Yugoslavia y lo resolvió. En agradecimiento, pudo llevarla en su carro a una iglesia. Pascual no creía que fuera verdad. En camino le preguntó cómo servir en concreto. La Madre le explicó que una manera sencilla era realizar bien su trabajo. Lo importante era poner amor y Dios convertiría su trabajo en servicio. En concreto: “Haz tu trabajo con amor y paciencia y así servirás a los demás. Y luego reza. No dejes de rezar, Pascual”.

Para vivir. El papa Francisco señaló que el valor de una persona a los ojos de Dios no depende del éxito ni del dinero que tiene, sino por el servicio, como Jesús, que no vino “a ser servido, sino a servir”.