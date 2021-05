Meterse en el Evangelio

Para saber. Un niño le preguntó a otro: “¿Has fumado?”. El otro le respondió: “Sí, pero ya no lo vuelvo a hacer, pues me dolieron mucho las orejas”. El amigo le dijo: “No te creo. ¿Cómo es que te dolieron las orejas por fumar?”. Su amigo le respondió: “Sí, y mucho. ¡Si vieras cómo me las retorcía mi padre cuando me vio con el cigarro!”. Hay muchos métodos de educar. El papa Francisco decía que aunque son diversos, quien guía y nos lleva a Jesús siempre es el Espíritu Santo. Sin él no es posible orar. Jesús lo dijo: “Os enviaré el Espíritu Santo. Él os enseñará y os explicará. Os enseñará y os explicará”.

Para pensar. Cuentan de una niña que recientemente había hecho su primera comunión. Después de una misa en donde había comulgado se quedó un largo rato hincada y en silencio, mientras salían todas las personas del templo. Al salir, sus padres le preguntaron por qué se tardó. La niña les dijo que se quedó contándole a Jesús el cuento de la Caperucita Roja, pensando que le gustaría conocerlo. Siendo muchos los métodos para orar, si nos lleva al trato con Jesús, vamos por buen camino. Meditando la vida de Jesús, el Espíritu Santo nos conduce para que estemos presentes en esos acontecimientos y aprendamos sus enseñanzas. Podemos acompañarlo en su bautismo o cuando fue a las bodas de Caná. Además, es un modo de conocer mejor al señor.

Para vivir. En la oración revivimos la vida de Cristo. No hay página del Evangelio en la que no haya lugar para nosotros. Podemos meditar cada momento de la vida de Jesús.