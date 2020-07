Novedades en el Rosario

Para saber. En momentos difíciles, la santa Madre Teresa de Calcuta aconsejaba: “Aférrate al Rosario como las hojas de la hiedra se aferran al árbol; porque sin nuestra señora no podemos permanecer”. A su vez, san Juan Pablo II decía: “El Rosario me ha acompañado en los momentos de alegría y en los de tribulación. A él he confiado tantas preocupaciones y en él siempre he encontrado consuelo”. El papa Francisco incluyó tres invocaciones marianas en las letanías lauretanas del Rosario. Se trata de Madre de Misericordia, (va después de Madre de la Iglesia); Madre de Esperanza, (después de Madre de la Divina Gracia) y Ayuda de los Migrantes (después de Refugio de los Pecadores).

Para pensar. Al poco tiempo del comienzo de la evangelización de Japón se desataron crueles persecuciones para exterminar a los cristianos. Cuando pudieron entrar, se sorprendieron al encontrar personas con fe, católicos que ocultamente seguían practicando la religión. El gran medio para perseverar, además del bautismo, había sido rezar el Rosario.

Para vivir. El papa Francisco advirtió que la cultura del bienestar lleva a pensar en nosotros mismos, nos hace insensibles al grito de los otros, que lleva a la globalización de la indiferencia. El papa pedía a la virgen María que nos haga descubrir el rostro de su hijo en los migrantes, en los pobres y enfermos: “El rostro de Dios es nuestra meta y nuestra estrella polar, que nos permite no perder el camino”. “El Rosario es la oración que acompaña siempre mi vida… Es la oración de mi corazón”, aseguró el papa Francisco. (articulosdog@gmail.com)