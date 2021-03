Para saber. Cuando en 1990 Irak invadió Kuwait, el entonces secretario de las Naciones Unidad, Pérez de Cuéllar, habló con Saddam Husein, presidente de Irak, y con George Bush, pero no logró evitar la guerra. Ante su fracaso, declaró a la prensa: “Para bailar el tango hacen falta dos”. En las crisis, y se puede aplicar a la vida conyugal, hace falta que las dos partes tengan la buena voluntad de evitar el conflicto.

Para pensar. Un relato nos puede ayudar a reflexionar. “Papi, ¿cuánto ganas por hora?” preguntó con voz tímida un pequeño a su padre que llegó muy tarde de su trabajo. El padre, con gesto severo, repuso: “Hijo, eso ni tu madre lo sabe. No molestes que vengo cansado”. Pero no se dio por vencido: “Pero papi, dime por favor, ¿cuánto ganas por una hora?”. El padre contestó: “Como unos 1,000 la hora”. Al hijo le pareció mucho, pero le pidió: “¿Me podrías prestar 300?”. El padre, con brusquedad, le dijo: “¡Por eso querías saberlo! Vete a dormir, no me molestes”. Pero el padre no podía dormir y se sentía algo culpable, pues tenía muchas semanas sin platicar con su hijo, así que fue a su cuarto: “¿Ya te dormiste, hijo? Te traigo el dinero”. El pequeño, radiante de alegría, agradeció a su papá, y le dio un bote con dinero: “Ya junté 500, ¿me podrías vender media hora de tu tiempo para estar contigo?”

Para vivir. En la familia se dan las condiciones para vivir las virtudes, la principal el amor. El Papa indicó que el bien de la familia es decisivo para el futuro del mundo y de la Iglesia.