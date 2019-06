Precaución con la tibieza

Para saber. Cuando se dispara un cañón no se apunta al blanco, porque la fuerza de gravedad hace que la bala pegue más abajo. Se calcula y se apunta hacia más arriba. Así pasa en la vida espiritual: si nuestras aspiraciones no son elevadas, nuestras miserias harán que no alcancemos esa pequeña altura. Como decía alguien: “Apunta a la luna, si fallas, llegarás a una estrella”. Es la tibieza. Así le sucedió al apóstol Judas Iscariote, quien después de haber traicionado a Jesús se quitó la vida. Pero esa traición no fue una acción inesperada.

Para pensar. En su reflexión sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, el papa Francisco señala que no faltaron dificultades y traiciones en el inicio de la Iglesia. Decía el cardenal Ratzinger que la humanidad se encuentra muy pendiente de prevenir una hecatombe exterior sea nuclear, fuego, hambre…, e ignora que está enfermo por dentro de un cáncer. El peligro está en ser destruido desde dentro por la propia decadencia moral, por banalizar las costumbres morales que matan su corazón. Pensemos si no estamos descuidando nuestro corazón, por atender lo menos importante.

Para vivir. Ser magnánimo es tener grandes ideales, como los apóstoles que se hicieron responsables de construir la Iglesia, sin desanimarse ante la deserción de Judas, y escogen como apóstol a Matías para dar testimonio de Jesús resucitado. También, debemos redescubrir la belleza de dar testimonio de Cristo resucitado, sin apegarnos a cosas. Y como los discípulos permanecieron unidos a la madre de Jesús para recibir al Espíritu Santo, también nosotros para seguir construyendo la Iglesia. (articulosdog@gmail.com)