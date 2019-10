“Prohibido lamentarse”

Para saber. Los santos han sabido mantener el buen humor sin importar las dificultades que padecieron. Santo Tomás Moro nunca perdió la alegría, incluso al ser condenado a muerte injustamente por el rey Enrique VIII. Cuando llegó al cadalso para ser decapitado, le pidió al alcalde: “Ayúdeme a subir, que para bajar no te voy a pedir ayuda”. Ya arriba, le dijo al verdugo: “Anímate hombre, y no temas cumplir tu oficio. Como mi cuello es corto, procura no dar un corte torcido, pues quedarías mal”. Y poniendo su cabeza para que sea cortada, añadió con humor: “Aparta mi barba; sentiría que la cortases. Ella no es reo de alta traición”. El papa Francisco ha señalado que el signo de un cristiano evangelizador, incluso en el martirio, es la alegría. Al saberse cerca de Dios, todo lo demás no logra quitar el buen humor.

Para pensar. Los primeros cristianos, aunque padecieron persecuciones, no se atemorizaron. Una muestra fue el diácono Felipe que no dejó de evangelizar. El papa Francisco centró sobre él su reflexión sobre los Hechos de los Apóstoles. Se relata que Felipe encontró a un alto funcionario de la reina de Etiopía, administrador de sus tesoros. Felipe le explica que la Sagrada Escritura se entiende teniendo a Jesucristo como centro. El etíope termina por pedir ser bautizado. El Papa afirma que el signo de un evangelizador es la alegría, y el Espíritu Santo es quien mueva a evangelizar.

Para vivir. El papa Francisco designó octubre como un Mes Misionero Extraordinario, bajo el lema Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el mundo. Trata de ser consciente, que todos en la Iglesia tenemos la misión de evangelizar.