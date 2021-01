Saber transmitir la paz

Para saber. El primer día del año, además de ser la solemnidad de Santa María, madre de Dios, es la Jornada Mundial de la Paz. El papa Francisco nos invitaba a cuidar al prójimo como un camino hacia la paz: Estamos llamados a traer la paz en cada ambiente, sosteniendo la mano al que necesita una palabra de consuelo, un gesto de ternura. El Señor nos ha dado la tarea de ser trabajadores de paz.

Para pensar. A uno de los más eminentes juristas del mundo del siglo XX, Francesco Carnelutti (1879-1965), le preguntaban qué era lo que más había influido en su brillante carrera. Respondió que fue su esposa: Ella no estudió leyes ni se ocupó de mi trabajo ni me daba consejos, pero su presencia llena mi vida. Se anticipa a mis deseos, intuye mi humor, escucha mis desahogos… cuando por la noche consulto mis papeles, ella se sienta en silencio y teje. Ese es mi mejor calmante, me llena de paz, aleja mi tensión y me da un sentido de seguridad infinita. Sin ella yo sería un pobre hombre. Con ella me parece triunfar en cualquier empresa. Esa mujer, sin ser un personaje famoso, fue una importante transmisora de paz que posibilitó la trayectoria exitosa de su esposo.

Para vivir. Para construir la paz hay que empezar con nosotros mismos y con quien tenemos cerca. La falta de paz puede venir de querer hacer muchas cosas, e incluso a la vez, en lugar de concentrarse en una sola. Muchos trabajan pensando en las vacaciones y cuando están de vacaciones piensan en el trabajo. El agobio quita atención para el cuidado.