Ser como las palmeras

Para saber. Contaba el papa Francisco que antes de ser elegido papa, atendió a un anciano moribundo, quien le dijo: “La vida, creí que era eterna, pero se me pasó volando”. Que esta Cuaresma sirva para volver al Señor. Y para aprovechar mejor el tiempo hay que llenarlo de amor: a Dios y al prójimo. El papa Francisco se preguntaba: ¿hacen falta testimonios de bondad cuando se propaga la maldad? ¿Para qué sirve rezar y perdonar? Respondía: Sirve de mucho, porque los gestos de amor… ¡son capaces de cambiar la historia! Dios guía la historia a través del humilde valor de quien reza, ama y perdona.

Para pensar. Cuentan de una señora que estaba muy disgustada con su vecina porque se enteró que tendría una reunión en su jardín en la tarde y no la había invitado. Pero en la mañana, la vecina fue a su casa y la invitó, pero la señora le dijo: “Lo siento, es demasiado tarde. He estado rezando pidiendo que llueva mucho esta tarde”. La envidia es uno de los pecados “capitales” porque de él se derivan otros, que son como sus “hijitos”: criticar, hablar mal de los otros, mentir, faltar a la caridad, etc.

Para vivir. Ser testigos de Cristo es reflejar su luz. Y brilla al responder con bien al mal, no ceder a la violencia, a la mentira, a la envidia, sino rompiendo la espiral del odio con la mansedumbre del amor. Se es testigo de Jesús, a través de gestos pequeños y comunes, pero con amor. Aunque solo sea regalando la luz de una sonrisa, o huyendo de los chismes y la crítica, al rezar por quienes se equivocan, o en una discusión, en vez de querer prevalecer, intentemos resolver, perdonando a quien ofende. El papa recordó un hermoso proverbio: “Haz como la palmera, le tiran piedras y deja caer dátiles”. (articulosdog@gmail.com)