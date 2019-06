Para saber. “Los pájaros que vuelan más alto no son los que agitan más sus alas, sino los que se dejan llevar por el impulso del viento”. Esto sucede con las almas que quieren llegar hasta Dios. No basta su esfuerzo, es necesario el soplo del Espíritu Santo para subir hasta Dios. Estando orando los Apóstoles junto a la Virgen María, el Espíritu Santo aparece en forma de lenguas de fuego, simbolizando que ilumina y purifica los corazones.

Para pensar. El periodista André Frossard le preguntó al papa Juan Pablo II en una entrevista: “¿Cómo nos aconseja que recemos?” El Papa respondió: “Le contaré una anécdota. Hacia los 10 o 12 años, era yo monaguillo, pero reconozco que no era muy asiduo. Mi madre ya no estaba con nosotros… Pero mi padre, dándose cuenta de mi indisciplina, me dijo un día: ‘No eres un buen monaguillo. No le rezas lo suficiente al Espíritu Santo. Debes rezarle más’. Y me enseñó una oración que no he olvidado. Fue una lección espiritual más duradera y más fuerte que todas las que haya podido sacar de mis lecturas o enseñanzas”.

Para vivir. El Santo Padre, al meditar sobre los hechos de los Apóstoles, comentó cómo en la fiesta de Pentecostés, es Pedro quien habla, la roca que Cristo eligió para edificar su iglesia. Su débil palabra se volvió fuerte, capaz de atravesar los corazones y moverlos hacia la conversión, gracias al Espíritu Santo. Así nace y crece la Iglesia, como un incendio que se propaga, a pesar de los pecados. Ante personas de diferentes lenguas, cada uno la escucha en la propia (Hechos 2:6). Es el lenguaje de la verdad y del amor, por el cual nos haremos comprender, pues aunque no habláramos, con una caricia, verdadera y amable, nos entenderán, dice el Papa.