Un sueño revelador

Para saber. En ocasiones los sueños pueden significar algo más que una fantasía. Eso le sucedió a San Jerónimo. En una ocasión soñó que le preguntaba el tribunal de Dios con severidad quién era. Jerónimo respondió: “Soy cristiano”. El juez replicó: “Mientes. Tú no eres cristiano, eres ciceroniano, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón”, y dio la orden para que lo azotasen. El santo escribío: “Comprendí al despertar que aquello había sido más que un sueño, pues aún llevaba marcados los golpes del látigo que había recibido. Con motivo del 16º centenario de la muerte de san Jerónimo, el papa Francisco escribió la Carta Apostólica “Amor a la Sagrada Escritura”, referida a san Jerónimo para fomentar el amor a la Biblia.

Para pensar. Juan Jacobo Rousseau fue escritor y filósofo. No se destacó por su fe ni su religiosidad. No obstante, reconocía el valor de la Sagrada Escritura como escribió: “¿Cómo rehusar el testimonio de un libro escrito por testigos oculares, que lo firmaron con su sangre… y por el que han muerto más mártires que letras tienen sus páginas? Confieso que la majestad de los Evangelios me asombra: la santidad del Evangelio habla a mi corazón”.

Para vivir. A san Jerónimo se le debe la traducción al latín de la Biblia. Últimamente se ha descubierto la belleza poética de la Biblia, pero san Jerónimo se dedicó a la Biblia, más que por gusto estético, para conocer cada vez más a Cristo, porque, como decía, ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. (articulosdog@gmail.com)