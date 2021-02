Una comunicación eficiente

Para saber. Hoy se calcula que hay más teléfonos que personas en el mundo. Gracias al teléfono entramos en comunicación con alguien. La liturgia, a su vez, también nos comunica con alguien: con Dios. Comentaba el papa Francisco que la liturgia es un encuentro con Cristo y un cristiano. Por eso un cristianismo sin liturgia es un cristianismo sin Cristo.

Para pensar. Ahora con la situación de confinamiento muchos se han unido a celebraciones en línea. La distancia no impide nos unamos a la oración de Cristo, que es el protagonista de la liturgia. Pensemos si tenemos la conciencia de unirnos al Señor cuando oramos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Para vivir. No falta quien piensa erróneamente que no hace falta asistir a la Santa Misa o ir a ceremonias litúrgicas, que basta rezar uno directamente con Dios. Se olvida que es por Jesucristo que el hombre puede acceder a Dios. El peligro está en querer “moldear” a Dios según nosotros, quedándose solo en un sentimiento. Él instituyó los sacramentos para unirse amorosamente con nosotros. Toda oración presupone la liturgia, es decir, la mediación de Jesucristo. Por ejemplo, en un bautismo, Cristo es quien bautiza. Alguien podría pensar que solo es una forma de hablar. El papa Francisco responde: “Pero no, no es una forma de hablar. Cristo está presente y en la liturgia tú rezas con Cristo que está junto a ti”. Cuando vayamos a misa, tengamos la conciencia de la presencia y acción de Jesús: “voy a rezar en comunidad, voy a rezar con Cristo”. (articulosdog@gmail.com)