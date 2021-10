Una inquietud sana

Para saber. “No se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría.” Esta frase del novelista francés Jean Cocteau, nos advierte del peligro de caer en un error común. Hoy en día, se le da credibilidad a un autor solo por el hecho de ser muy visitado en las plataformas digitales. El Papa Francisco señala que la verdad es uno de los pilares de la libertad humana y no hay que dejarse engañar.

Para pensar. Al Canciller Bismark de Alemania, le desagradaban los interrogatorios médicos. Un día que enfermó, un médico, el doctor Scheveninger, le preguntó los antecedentes médicos de él y de su familia. El Canciller muy molesto le dijo que no soportaba tantas preguntas. El doctor dijo que le enviaría un veterinario. “¿Por qué?”, preguntó Bismark. “Porque los veterinarios no hacen ninguna pregunta a sus pacientes”, respondió el doctor. Bismark comprendió y a partir de ahí se hicieron grandes amigos. Para ser realmente libres necesitamos conocernos y aceptarnos. La verdad puede inquietar, pero ello no es malo, pues es señal de que el Espíritu Santo nos plantea preguntas para que vayamos al fondo de lo que somos. El camino de la verdad y de la libertad es fatigoso y dura toda la vida, pero conduce a la felicidad. Sabiendo que el Señor nos guía y nos sostiene con su amor. La libertad nos hace libres, nos hace alegres, nos hace felices.

Para vivir. Mucha gente sin estudios, o no sabe leer, vive muy bien el mensaje de Cristo, tiene la sabiduría divina que les hace libres, los orienta al bien y la viven mejor que muchos teólogos. Dice el Papa Francisco que es la sabiduría de Cristo que ha entrado a través del Espíritu Santo con el bautismo.