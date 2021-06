Una intercesión valiosa

Para saber. Cuentan que en una pequeña ciudad vivía una muchacha que tenía dos pretendientes: Uno era muy trabajador, muy tímido y pobre; el segundo era muy extrovertido, rico y fanfarrón. La muchacha dudaba por quién decidirse. El muchacho rico hablaba a todos de ella, de lo guapa que era y se vanagloriaba de ser su pretendiente. Por fin, la muchacha decidió y se casó con el joven... tímido. Le preguntaron al rico qué pasó. Contestó: “Pues que mientras yo hablaba de ella, ¡él hablaba con ella!”. Hay el peligro de hablar de Dios, y no hablar con él. Antes de elegir a los Apóstoles “se fue él al monte a orar, y se pasó la noche en la oración de Dios” (Lc 6,12-13).

Para pensar. Una madre desolada por los malos pasos de su hijo le lloraba a san Francisco de Sales, diciéndole: “Le hablo mucho a mi hijo de Dios, pero no sirve, lo veo peor”. El santo le aconsejó: “Está bien hablar a tu hijo de Dios... pero es mejor hablar con Dios de tu hijo. Hazlo y lo verás convertido”. En la Última Cena Jesús le dice a Pedro: “Yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca”. Esas palabras están dirigidas para cada uno, incluso para quien ha pecado gravemente: no lo olvidemos.

Para vivir. Aunque nuestra oración sea distraída, contamos con la oración de Jesús. El papa Francisco contó que un buen obispo le dijo que una vez que la pasó muy mal, miró escrito en lo alto de la basílica: “Pedro, yo rezaré por ti”. Eso le dio fuerza y consuelo. Nuestras tímidas oraciones se apoyan en las de Jesús, que como alas de águila y suben al Cielo. No olvidemos: Jesús está rezando por mí ahora con tanto amor. (articulosdog@gmail.com)

