Una invitación a recomenzar

Para saber. Cuando el beato Álvaro del Portillo cumplió ochenta años, se propuso recomenzar a poner más amor de Dios en todo, diciendo una frase aprendida de San Josemaría: «Nunc coepi!» es decir, «¡Ahora comienzo!», pues nunca es tarde para recomenzar. El día de la Resurrección de Cristo, unas mujeres fueron al sepulcro y un ángel les anunció que Jesús había resucitado y les precedería en Galilea. El papa Francisco comentó que ir a Galilea significa empezar de nuevo.

Para pensar. Le sucedió al gran escritor Fiódor Dostoyevski. A sus 27 años fue condenado a muerte por conspirar contra el Zar Nicolás I. Dostoyevski le relata por carta a su hermano Mijail: “¡Hermano, querido amigo!..., nos han leído la sentencia de muerte… Luego han atado a un poste a tres para ejecutarlos. Yo era el sexto… no me quedaba más que un minuto de vida… en mi mente estabas tú y solo entonces me he percatado de cuánto te quiero, amado hermano mío”. El escritor vio los ataúdes… Solo un milagro lo salvaría. En el último instante llegó un indulto del Zar. Fue tal la impresión que sufrió un ataque epiléptico. Explicaba que lo veía como otra oportunidad: “Ahora pienso en todo el tiempo desperdiciado. A partir de ahora, cambiaré mi vida, naceré bajo una nueva forma, volveré a nacer y mejoraré. Tu hermano, Fiódor”.

Para vivir. El papa Francisco invitó a que esta Pascua, signifique la esperanza de volver a empezar a pesar de nuestros fracasos, pues Dios puede construir sobre ellos una obra de arte.