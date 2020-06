Una oración confiada

Para saber. Una niña llamada Laurita rezaba siempre antes de acostarse. Un día su abuelita estuvo de visita. Al irse a dormir, Laurita rezó con voz fuerte: “Gracias niño Jesús por todo lo que me diste este día y porque vino mi abuelita. Como eres muy bueno, mándame de regalo una muñeca”. Su mamá que estaba ahí le dijo: “No grites tanto, que el niño Jesús no está sordo”. La niña replicó: “El niño Jesús no, pero mi abuelita sí”. El papa Francisco recuerda la actitud llena de fe y confianza de Abraham. Dios recomienza una relación personal con la humanidad a través de Abraham.

Para pensar. Blaise Pascal fue un gran teólogo, filósofo y científico del siglo XVII. Al morir, encontraron un pequeño pergamino cosido dentro de un traje. Comienza así: “Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos y de los sabios. Certeza, certeza. Sentimiento. Alegría. Paz. Dios de Jesucristo”. No una reflexión intelectual, sino el sentido vivo de un Dios personal, que da certeza, paz y alegría. El Papa nos invita a preguntarnos si experimentamos una relación personal con Dios.

Para vivir. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, Abraham vive su fe como un drama, pero confía y Dios lo detiene a tiempo. Aprendamos de Abraham a orar con fe, a hablar como un hijo con su papá: escuchar, responder, incluso discutir, pero siempre dispuestos a aceptar la palabra de Dios. Porque solamente un hijo es capaz de enfadarse con su papá y luego reencontrarlo, dice el Papa. Como un hijo con su papá.

articulosdog@gmail.com)